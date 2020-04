﻿LA PANTERA ANUNCIÓ SU SALIDA DEL PCD Y BUSCARÁ NUEVO EQUIPO

Los cambios fueron anunciados tras el mal funcionamiento del Nissan March en las dos fechas iniciales del campeonato de Turismo Nacional. En medio del parate por el Coronavirus, Franco analiza distintas opciones de cara a lo que viene.

Franco De Benedictis buscará rectificar el rumbo de este 2020 que automovilísticamente comenzó de forma accidentada. Tras el cambio de motorista luego de la primera fecha del Campeonato Argentino 2020 de Turismo Nacional Clase 2, el joven piloto anunció su desvinculación total del equipo PCD Sport, luego de los visibles problemas que sufriera su vehículo también en la segunda fecha de la popular categoría.

El necochense es un piloto muy habituado a la victoria y a las peleas importantes. Por ello el hecho de no haber podido completar la final tanto en Bahía Blanca como en San Luis, lo convencieron de pegar un volantazo, pensando en que se está a tiempo de recuperar el terreno perdido y meterse entre los protagonistas en la puja por el título.

Aún sin la certeza de que estructura podría cobijar al ahora ex piloto del Nissan March, el abanico de opciones es amplio, debido al peso propio que tiene el apellido De Benedictis, y a las credenciales que el propio Franco ha sabido mostrar en estos años en las distintas categorías donde participó.

Respecto a su partida de la estructura marplatense, la pantera precisó: “Tanto mi compañero de equipo Migue Otero como yo tomamos la difícil decisión de desvincularnos deportivamente del Pcd Sport, y buscar otra alternativa para seguir progresando dentro de esta categoría tan exigente y competitiva.”

“Le tengo mucho aprecio al PCD. Estoy sumamente agradecido por abrirme las puertas, por todo el esfuerzo que realizaron y por el gran grupo humano que son. Tengo una excelente relación, que vamos a seguir manteniendo”, aclaró Franco sobre el vínculo humano con su ahora ex equipo.

Por último, De Benedictis confesó que “en lo deportivo estoy utilizando este párate para evaluar las alternativas que tenemos, para continuar en la categoría de la forma más competitiva. Estoy muy agradecido a todo el grupo de gente que me acompaña, por el apoyo incondicional. Voy a continuar intentado llegar a pelear en los primeros lugares. No es fácil, pero no voy a bajar los brazos hasta conseguirlo”.

Campeonato Argentino 2020 de Turismo Nacional llevó adelante su segunda fecha sin la presencia de público, en el marco de las primeras medidas que se tomaron contra una pandemia que tiene en vilo al mundo entero, y que todavía no permite precisar cuándo volverán a calentarse las pistas con el girar de los autos y el venerado chapa-chapa.