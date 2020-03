﻿LA PANTERA EMPEZÓ A MOSTRAR LO SUYO EN EL TN, PERO UNA NUEVA ROTURA DE MOTOR LO DEJÓ CON LAS MANOS VACÍAS

Para el necochense lo sucedido es “un trago amargo. Veníamos motivados, mejorando y sintiendo la adaptación a la categoría. Pero lamentablemente este abandono temprano no nos deja sumar puntos ni ritmo. Una lástima, porque veníamos realizando una muy buena final, a pesar del poco tiempo de carrera hasta el incidente”.

Franco De Benedictis volvió a sufrir con los motores en la segunda fecha del Campeonato Argentino 2020 de Turismo Nacional Clase 2, en el autódromo José Carlos Bassi (Parque La Pedrera), en Villa Mercedes, San Luis. En un espectáculo que no permitió el ingreso de público (en el marco de las medidas tomadas para contener el avance del Coronavirus), el necochense llegó a ocupar la posición 14, apenas transcurridas dos vueltas y luego de largar desde el puesto 22.

