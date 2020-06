﻿Puerto Quequén sin contacto interpersonal en la importación de fertilizantes

Up Next

De esta manera, el camionero no tiene contacto con ninguna persona en toda la operación logística dentro de la jurisdicción portuaria.

El Gerente General del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Oscar Morán, explica “hemos digitalizado los procesos previos de autorización, logrando que los transportistas que acceden a jurisdicción portuaria sobre la margen de Necochea para cargar fertilizantes a sus camiones directo del buque no desciendan del vehículo ni bajen su ventanilla durante toda la operatoria”.

En el marco del Plan de Contingencia ante el COVID-19, mediante un protocolo especial de autorizaciones previas online, el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén modificó, desde finales de marzo, su operatoria del giro 10 sobre la margen Necochea para la importación de fertilizantes, estableciendo la obligatoriedad de los choferes de no descender de sus camiones, en busca de evitar el contacto interpersonal y la aglomeración social.

