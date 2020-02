﻿Rojas encabezó el acto por el bicentenario de la provincia de Buenos Aires

“Estoy convencido de que es a través de los valores y de mucho trabajo como tenemos que poner de pie a esta hermosa ciudad”, señaló luego de destacar el rol de los dirigentes que marcaron aquel hito histórico. Participaron de la ceremonia concejales, funcionarios y autoridades de diferentes instituciones.

En las puertas del municipio, esta mañana el intendente Arturo Rojas encabezó un pintoresco acto oficial que sirvió para festejar el bicentenario del nacimiento de la provincia de Buenos Aires como entidad autónoma federal, y en el que estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante y ediles de distintos bloques, funcionarios municipales, representantes del Consejo Escolar, autoridades eclesiásticas y de entidades intermedias.

En su discurso, luego de recibir a las banderas de ceremonia, la máxima autoridad de la comuna destacó el rol de los dirigentes que acompañaron aquel proceso histórico. “Después de enfrentamientos y luchas, entendieron que el mecanismo era a través de la búsqueda del conceso, del diálogo. Entendieron que la política es la herramienta de transformación social y la que tiene que llevar, a través de acuerdos, a los objetivos que se plantean”, señaló.

Desarrollando la idea de que aún la autonomía bonaerense no es plena, por la distribución de los recursos y otras alternancias que no la dejan terminar de consolidar, el primer funcionario municipal quiso agradecer a los funcionarios que forman su equipo de gobierno por el acompañamiento “en un momento que no es nada fácil, y que tiene algunas similitudes con la complejidad que tiene la Provincia”.

“Estoy convencido de que es a través de los valores y de mucho trabajo como tenemos que poner de pie a esta hermosa ciudad. Nuestro desafío tiene que ver con un cambio cultural, con la educación y con hacer partícipes a cada una de las instituciones intermedias y a los vecinos”, subrayó Rojas, agregando que, “para eso, necesitamos tomar decisiones que sean planificadas y que hagan que este esfuerzo sea lo que escriba la historia de Necochea el día de mañana”.

Por su parte, la directora de Educación de la comuna, Patricia Britos, reseñó los tiempos de la creación. “Este bicentenario conmemora la convocatoria a un Cabildo Abierto dirigido a legitimar y empoderar los reclamos del pueblo de Buenos Aires, en los decisivos y conflictivos años de la formación de nuestro país”, sintetizó.

“La historia de nuestra Provincia es el resultado de un proceso cuyos inicios podemos ubicar en el revolucionario mes de mayo de 1810 y su finalización en las guerras que determinaron el fracaso del primer proyecto nacional en nuestro país”, agregó la funcionaria.

Antes de adelantar que los festejos seguirán desarrollándose durante todo el año con diferentes actividades, la directora concluyó su discurso explicando que, “apoyada en los principios del republicanismo, aquella dirigencia comprendió la necesidad de darle forma al reclamo popular que exigía la formación de un gobierno representativo del conjunto de los intereses de los habitantes y el extenso territorio de su campaña”.