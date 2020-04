﻿SUBE CAMBIÓ EL DISEÑO DE LA APLICACIÓN CARGA SUBE

Up Next

En el caso de no contar con un celular compatible con la app Carga SUBE, podrán acreditar su carga desde una Terminal Automática –ubicadas en espacios públicos como bancos, universidades, estaciones de Metrobus y tren- o el dispositivo de Conexión Móvil SUBE – un pequeño dispositivo para cargar desde una tablet, celular o computadora.

La app también permite ver el saldo en tiempo real, copiar el número de tarjeta para no confundirse a la hora de cargar; acreditar hasta 10 cargas por día en distintas tarjetas; ver la información del último viaje y los movimientos de la SUBE asociada.

