20 DETENIDOS POR LOS CONTAGIO DEL COVID 19 EN NECOCHEA.

A raíz de los contagios conocidos esta semana, la Comuna decidió regresar la cuarentena en el distrito a la Fase 1 y dispuso la prohibición de las salidas recreativas suspendiendo una vez más las actividades, los permisos de circulación y los permisos para funcionar de diferentes locales comerciales no escenciales.

“Pensar que solo el hecho de hoy de haber cerrado todo causa un enorme perjuicio para muchísima gente y todavía al no poder detectar hasta dónde va esto, los dos focos tenerlos controlados nos causa un enorme perjuicio así que ahí vamos a pedir todo el peso de la ley”, expresó el Jefe Comunal.

