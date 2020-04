Rojas recibió a Berni y juntos recorrieron la obra de la Terapia Intermedia del hospital

Up Next

“La situación económica que está atravesando Necochea no es ajena a la que están pasando la gran mayoría de los municipios y las propia Provincia y Nación, pero estoy seguro que se va a hacer todo el esfuerzo necesario para apoyar a cada uno de ellos” aclaró por último.

Asimismo, reconoció que “la idea es ir administrando la cantidad de contagios para que no colapse el sistema de salud, pero también para que cada comunidad vaya generando sus propios anticuerpos que es lo que sucede cuando hay brotes de este tipo” y porque además “está demostrado estadísticamente que el 70% de la población va a tomar contacto con este virus en algún momento”.

“Estamos trabajando con cada uno de los municipios para poder dar mayor eficiencia a cada uno de los escasos recursos materiales que no solo hay en el área de Seguridad, sino también en Salud y Desarrollo Social” afirmó luego, al tiempo que destacó el hecho de que “los tres casos en Necochea fueron neutralizados muy rápido”.

