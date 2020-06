CASO CONFIRMADO EN LA CIUDAD DE LOBERÍA

Up Next

“Estamos haciendo la investigación del nexo epidemiológico, hasta ahora no lo tenemos para establecer de donde puede llegar a haber venido el contagio. Sí tenemos los contactos estrechos del caso confirmado, a los cuales ya se los hemos comunicado telefónicamente tomando todos los recaudos de aislamiento”, comentó el Dr. Fioramonti.

Continue Reading