A PESAR DE ALGUNOS INCONVENIENTES, LA PANTERA TUVO SU DEBUT OFICIAL EN EL TURISMO NACIONAL

De todas formas, para el necochense hubo cosas rescatables, afirmando que “el equipo nunca bajó los brazos ante las complicaciones, y trabajó con un gran compromiso para que pueda subirme al auto y competir. No pudo darse lo que veníamos esperando, pero aun con kilos de más demostramos por momentos que podíamos ser competitivos”.

Desde su arribo a Bahía Blanca y con las primeras prácticas en el autódromo Ezequiel Crisol, la Pantera debió realizar modificaciones en su Nissan March, por las cuales sufrió la penalización de recargo de kilos. De todas formas, avanzó varias posiciones el sábado en su serie y pudo completarla con una novena posición. Aun así, los problemas se prolongaron durante el domingo, y no permitieron que el debut sea como se había planificado con el equipo del PCD Sport.

Franco De Benedictis completó su participación en la primera fecha del Turismo Nacional Clase 2, con un sinsabor tras no poder completar todas las vueltas de la final por problemas en el impulsor, que lo aquejaron desde el inicio del fin de semana. Tres cambios de motor y 25 kilos de lastre fueron mucho para el joven piloto, que supo avanzar varias posiciones en la primera mitad de la competencia dominguera.

Continue Reading