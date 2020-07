A través de Zoom, la Escuela de Atletismo fomenta la actividad física responsable en hogares

Desde la Escuela Municipal de Atletismo, manifestaron la intención de no bajar los brazos e insistir en la sana y responsable práctica del entrenamiento físico, hasta que estén dadas las condiciones para volver a la actividad cotidiana de forma presencial en el Polideportivo Municipal y Parque Miguel Lillo.

Incluso, desde que está habilitado correr en ciertos sectores de la ciudad y horarios, algunos alumnos lo han aprovechado pero no todos han podido movilizarse hasta el punto permitido, por lo que el incentivo diario de la escuela con ejercicios acorde a la estadía en el hogar han sido y son más que importantes, fomentando la actividad física de forma segura y responsable, en un presente de pandemia.

