Abierto de vóley: la Escuela Municipal logró un podio entre grandes clubes del país

En la categoría Sub 16, pero con varios pibes Sub 14, el equipo masculino dirigido por Hugo Fiorentino ganó el tercer puesto del 8º Open de Vóley al derrotar a Estudiantes de La Plata, y luego de haber caído en semis frente a otro referente nacional de la disciplina como Bolívar.

“La línea de recepción del equipo de la escuela Municipal durante el fin de semana era Sub 14, el líbero de 12 años, el receptor punta de 13 años y el otro receptor de 14 años, o sea que tenemos proyección, y estamos muy contentos con lo que nos pasó”.

Las palabras pertenecen al profesor Hugo Fiorentino, uno de los grandes referentes del vóley local y entrenador de la Escuela Municipal, la que logró inscribir su nombre en el podio de la Copa de Oro del 8º Open organizado por el Club Huracán en la categoría Sub 16, al cabo de un fin de semana de notable desempeño, e incluso jugando con chicos menores a dicha categoría.

El plantel Sub 16 dirigido por Fiorentino estuvo integrado por los siguientes jugadores y edades: Ciro García Goñi (14), Lorenzo Anzorena (14), Bautista Irazoqui (14), Santiago Piñeiro (14), Mateo Pérez San Jurjo (15), Francisco Remón (14), Nicolás Sincovich (13), Francisco Sepúlveda (13), Tomás Valenzuela (12), Pedro Medina (12), Logan Olivares (16) y Joaquín Fernández (16).

En nota con Prensa y Comunicación del municipio, Hugo Fiorentino hizo un recorrido de lo que se vivió el fin de semana y de cómo se viene trabajando con los chicos, con el apoyo de la Dirección de Deportes, a cargo de Adrián Buño.

“Llegamos al Abierto de Huracán donde jugamos 7 equipos todos contra todos, nos tocó perder con Pila un partido pero para el segundo set de ese juego ya el equipo estaba bien armado y jugaron muy bien. Después le ganamos al resto y a Bolívar, y ahí clasificamos segundos a la Copa de Oro, donde entraban del 1ro al 4to. Como segundos nos tocó jugar con el 3ro y perdimos esa semifinal 2-0 con Bolívar, jugando un primer set muy desparejo y estando más cerca en el segundo, pero no alcanzó, así que fuimos al 3er y 4to puesto y le ganamos a Estudiantes de La Plata y nos ubicamos en el 3er lugar”, narró.

Por consiguiente, Fiorentino expresó que “estoy muy contento por toda la actuación de los chicos que son los protagonistas, uno lo que trata de hacer es llevar el contenido adelante y la secuenciación del mismo que es muy importante, para que ellos se vayan sintiendo cada vez más libres en la cancha y jugando un vóley fluido, y aún hay mucho tiempo y camino que recorrer con estos chicos por las edades que tienen. La idea es acompañarlos hasta que ellos fortalezcan alas y después vuelen en función de sus sueños, algunos de jugar a nivel local, otros a nivel nacional y por ahí quién te dice alguno tenga el sueño de jugar vóleibol a nivel internacional. Siempre le digo a los chicos y las chicas que los sueños son lo más importante y las ganas, y ni que hablar que la familia acompañe”.

Consultado acerca de la envergadura que significó lograr el podio en el Open, Hugo señaló que “la referencia concreta y más acabada la podríamos tener por ejemplo si fuéramos a la Copa Argentina de Clubes, pero ni hablar que esta es una referencia”, y agregó: “Ya habíamos tenido una primera referencia en los Juegos Bonaerenses ante Mar Chiquita y Once Unidos, que son dos clubes de Mar del Plata con proyecto de mediano y largo plazo, así que nosotros fuimos a tratar de jugar y demostrar todo lo que hacemos en la semana, así que muy contento”.

Incluso, referenció que “los pueblos del interior tienen particularidades con respecto a equipos de la Metropolitana, ya que los clubes grandes de la Metropolitana tiene equipos Sub 16 A, B, C y D, y nosotros acá para formar una Sub 16 tenemos que tomar de los más chicos, y en ese sentido tener mucho cuidado y mucha comunicación con las familias, ya que la pre adolescencia es una etapa motrizmente y afectivamente hablando muy importante, sobre todo estar muy cerca de la familia, comunicar bien lo que uno quiere hacer y cuidarlos y apoyarlos mucho, más allá de la exigencia en sí”.

No obstante, el entrenador de la escuela Municipal no dejó de lado el proyecto de mediano y largo plazo que se realiza, al manifestar que “estamos avanzando, muy contentos con lo que hicieron los chicos el fin de semana, pero a su vez con lo que venimos haciendo; esto es un proyecto de largo plazo: hoy ves el equipo de la Escuela Municipal de Vóleibol parado en cancha y ahí tenés 5 o 6 años de trabajo, tomando desde el mini vóleibol, como si fuera un potrero del vóley en el Polideportivo Municipal con contenido y secuenciando lo que tiene que ver con lo motor, no sólo el tema de las edades”.

En tanto, Fiorentino concluyó con saludos muy especiales: “Quiero agradecer a Fernando Esparraguera que siempre me acompaña; este año tuve unos problemas de salud, y Leandro García Mónaco, nos dio una mano importante durante el año, lo mismo que el Prof. Marcos Bertone, ya que estuve diez días parado por un pos operatorio de una operación simple. También le quiero mandar un abrazo grande a la familia de Diego Bustos de Tandil, que por el tema del COVID ya no está más entre nosotros y se lo va a extrañar muchísimo. Diego es un eterno luchador del vóleibol y referente del vóleibol universitario de UNICEN, y que lamentablemente no pudo pasar este virus; como también mandarle un fuerte saludo a la familia Amitrano, que no me pude despedir de Antonio, otro señor que apoyó muchísimo desde lo afectivo al equipo de Luz y Fuerza en los años 1997 y 1998, a ambas familias un abrazo muy grande”.