ACCIDENTE EN 49 Y 62 SE SALVO DE MILAGRO

Como se ve en las imágenes un motociclista que venia por 49 con su moto ptte. 220 RYF se salvo de milagro al ser colisionado por un camioneta que venia por 62 ptte. GJL 958 , las imágenes pensarían que fue derivado al hospital , pero no fue así el chico logro con una agilidad increíble evitar que su pierna fuera destrozada por la camioneta saltando de la moto segundos antes del impacto .-La conductora de la camioneta le pagaria los arregos de la moto y se pasaron los datos de los seguros y datos personales.-

