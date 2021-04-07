ACCIDENTE EN 56 Y 61 UN CHICO HERIDO

Por
necochea

UN  CHICO   QUE  VENIA  EN  BICICLETA  FUE  ENVESTIDO  POR  UNA  ECOSPORT  PTTE.  NSY  589    ESTO  OCURRIÓ   EN  56  Y  61  , AL  LUGAR  CONCURRIÓ  LA  AMBULANCIA  QUE  TRASLADO  AL  CHICO  Y  POLICÍA  CON  TRANSITO  REALIZO   LAS  TAREAS  CORRESPONDIENTES.- 

 

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