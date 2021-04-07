ACCIDENTE EN 56 Y 61 UN CHICO HERIDO

UN CHICO QUE VENIA EN BICICLETA FUE ENVESTIDO POR UNA ECOSPORT PTTE. NSY 589 ESTO OCURRIÓ EN 56 Y 61 , AL LUGAR CONCURRIÓ LA AMBULANCIA QUE TRASLADO AL CHICO Y POLICÍA CON TRANSITO REALIZO LAS TAREAS CORRESPONDIENTES.-
UN CHICO QUE VENIA EN BICICLETA FUE ENVESTIDO POR UNA ECOSPORT PTTE. NSY 589 ESTO OCURRIÓ EN 56 Y 61 , AL LUGAR CONCURRIÓ LA AMBULANCIA QUE TRASLADO AL CHICO Y POLICÍA CON TRANSITO REALIZO LAS TAREAS CORRESPONDIENTES.-
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