“Al final las verdades salen a la luz”, dijo el ex juez necochense Eduardo Freiler en diálogo con Miguel Abálsamo

El ex Juez Eduardo Freiler es necochense, supo ser funcionario Director de turismo en la administración del gobierno justicialista de José Antonio Aloisi,, a fines de los ochenta,representante municipal en la Cooperativa Eléctrica época de Domingo Taraborelli, se estableció en Capital Federal donde se recibió de abogado , llegando a altos lugares en la justicia, siendo destituido en noviembre del 2017 .gobierno del presidente Macri, en una causa que comenzaría dos años atrás cuando la asunción del ingeniero al poder, causas motorizadas periodisticamente por el Grupo Clarin y en la figura de Jorge Lanata.

En el diálogo con el periodista Miguel Abálsamo en su programa “Cerrando la Mañana” en FM.La Radio 93.5, el doctor Freiler revivió esos momentos con estos conceptos…”me sentí muy mal en ese período donde desde un sector de la política,nada menos que desde Nación, donde no fueron amenazas solamente sino acciones coordinadas utilizaron todos los medios a su alcance para dejarme fuera de la Justicia, sentimos lo feo del sistema, malas artes, se quiebra la legalidad, un programa de hostigamiento, mentiras instalándose todos los días demonizando a una persona”.

“La destitución fue en 2017, pero todo comenzó dos años antes, como consecuencia de mi posición que creo es la correcta y la sigo manteniendo.

Ahora esta saliendo a la luz muchas cosas, aunque el daño esta hecho y es difícil de reparar, pero…por el bienestar de la democracia es importante que las cosas se sepan, desenmascarando a muchos que decían defender la República y por detrás realizaban estas maniobras,y que esto nunca más se repita, y para que esto ocurra hay que hacer algunas cosas,no sólo un ejercicio de memoria sino pasos institucionales. Habría que darle una vuelta de tuerca que contemple a los Servicios de Inteligencia, hubo avances con el gobierno de Cristina al quitarle el velo a muchas de las actividades del sector, donde el gobierno “macrista” nuevamente retrocedió a una étapa oscura creo que debemos darnos una discusión sobre los servicios de inteligencia en la democracia”.

Ante la pregunta sobre la independencia de los poderes Freiler argumento:” no sólo los tres poderes, Legislativo, Judicial,Ejecutivo, sino que hay que insistir en la independencia interna, cuando vemos una penetración de la Corte Suprema sobre los juzgados inferiores esto también conspira con la independencia, podemos dar ejemplos sobre esto, caso Lorenzetti,presidente de la Corte en el caso Nisman, donde daba por sentado que el caso fue asesinato, junto a los jueces, un metamensaje cuando la causa no esta aclarada, en fin…hay muchos ejemplos”.

A mi anima todo esto a decir, que el aparato de persecución judicial se encuentra intacto en este país, y hasta que esto no sea disuelto o superado de alguna forma el miedo y temor de que caer en esto sigue latente. Yo creo en la democratización de la justicia, tienen aciertos aquellas propuestas e intenciones aunque también sus errores, la idea era de dotar al Poder Judicial, el menos democrático, de pautas para hacerlo más popular, será una lucha de mucho tiempo, ojala se de”.

Sobre el tema espionaje que vivimos en estos momentos, Freiler manifestó..” afecta a la sociedad y a la democracia, se utiliza para apretar a personas, a que hagan lo que el poder quiere, a ser duros con los que se resisten ante las presiones de la política, algunos han sufrido amenazas en lo personal y a sus familias, al estilo mafioso, y la sociedad no puede confiar en las instituciones, esto es muy duro para una República”.