Alejandro Issin, concejal Pro: “definamos que hacemos con el Complejo Casino”.

El concejal del Pro necochense, doctor Alejandro Issin mantuvo un extenso diálogo con Miguel Abálsamo en su programa “Cerrando la Mañana” en FM La Radio 93.5, donde abordó numerosos temas de actualidad en Necochea.

” Necesitamos ir a la nueva Necochea, esa que votó la gente en la última elección, ya no hay tiempo para demorar temas que vienen de mucho tiempo. Debemos definir que hacer con el Complejo Casino, que se esta cayendo, ver si llamamos a su concesión, a la venta de sus lotes para proyectos de desarrollo turístico frente al mar, el estado no puede poner un peso, apenas pagarle a los empleados municipales que allí cumplen tareas, es urgente llamar al capital privado, que puedan haber inversiones, no sólo en ese sector sino en muchos lugares del distrito, yo creo que no hay otra manera de generar trabajo, modernizar la ciudad, ingresar dinero y abrir toda esa zona turística, sin olvidarnos el frente costero, del que mucho se habla y nunca resolvemos”.

“Es difícil medir un gobierno local en apenas cinco meses de mandato y con esta crisis encima, por eso más necesitamos ideas firmes, radicación de capitales, apertura de empresas, y achicar el gasto público, el estado es como la casa de cada uno de nosotros, no podemos gastar más de lo que ingresa, es simple, hay que practicarlo en cada lugar”.

Ante la pregunta sobre donde esta parado políticamente, el concejal Issin fue muy claro…” en el mismo lugar de siempre, nosotros conformamos con Eugenia Vallota pensamientos similares dentro de Unión- Pro, y en lo personal estoy enrolado en un Pro más social como pregona la idea del ex titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzo”.

“Debemos dejar de cazar en el zoológico en cuanto al cobro de tasas, siempre con un sector pagando con mucho esfuerzo y otro que no lo hace, aquí se debe ser más equilibrado, porque sino siempre pagan los mismos y cargan con todo el esfuerzo”.

“Esperemos comencemos a transitar el camino de la nueva Necochea, la que no puede esperar, al momento venimos retrocediendo como ciudad, creo por no hacer lo que debemos con decisión y valentía”.