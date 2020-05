ALERTA COVID-19 EN NECOCHEA SE PUEDE SUSPENDER ACTIVIDADES.

El Comité de Crisis-Emergencia Municipal por CoVID 19 celebrará esta tarde un nuevo encuentro para evaluar la situación luego de conocerse 6 nuevos contagios en la ciudad.

Luego de la evaluación del Comité, se realizará una conferencia de prensa desde las 16:30 horas en el que las autoridades del mismo brindarán novedades al respecto de la evolución de la situación. Según pudo saber Cuatro Vientos, en la Comuna estarían inclinados a observar como evoluciona el panorama durante el fin de semana antes de dar marcha atrás con la apertura de la Fase 4 de Cuarentena.

“Aislamos a cerca de 50 personas: si esas personas cumplen como corresponde el aislamiento y no aparecen nuevos datos de relaciones y contactos estrechos, no habría razón para cerrar porque uno dice ‘de este CoVID positivo aislé 50, detecté 10 positivos, los sigo, veo los síntomas, si es necesario lo interno y punto'”, explicó a Cuatro Vientos la Secretaria de Salud, Ruth Kalle.

“En los dos focos no habría razones en Necochea para que cerremos porque no habría circulación comunitaria, habría contaminación de contactos estrechos que no hablan ni de conglomerado ni de circulación comunitaria”, agregó.

“Por esto es que la idea es que la gente respete… yo sé que después de 60 días encerrados, estando en fase 4, es normal y esperable que la gente relaje, que la gente salga a caminar, deja de usar barbijos, se junta… se han juntado, todos sabemos que hay gente que se han juntado y han salido a caminar. Pero al aparecer un nuevo caso nos hace tomar conciencia y la única vacuna hoy ante el coronavirus es la distancia social”, señaló la funcionaria.

Kalle llama a mantener la calma y seguir evaluando antes que retomar las restricciones. “La situación no es para salir a angustiarse sino para evaluar, hacer las investigaciones epidemiológicas correspondientes y, en función de eso, veremos si hay que retroceder o no”, indicó aunque agregó “en principio no aventuraría ninguna conclusión”.

La funcionaria explicó que hay que esperar cómo evoluciona el mapa de contagios hasta el lunes para determinar cómo siguen las medidas. Mientras tanto, se esperan algunos nuevos anuncios oficiales esta tarde, tras el encuentro del Comité de Crisis en el Salón de Actos de la Municipalidad.

texto diario4V