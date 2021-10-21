ANOCHE EN LA MADRUGADA ENTRARON A ROBAR EN LA CASA DE MI MAMA CON ELLA Y MIS HERMANITOS DURMIENDO, POR SUERTE NO PASO MAS DE QUE SE LLEVARAN EL TELEVISOR PHILIPS DE 40 PULGADAS.
LA POLICIA YA ESTA INVESTIGANDO, NECO ES CHICO Y TODOS NOS CONOCEMOS!
ALERTA DE CANAL11NECOCHEA.-
ANOCHE EN LA MADRUGADA ENTRARON A ROBAR EN LA CASA DE MI MAMA CON ELLA Y MIS HERMANITOS DURMIENDO, POR SUERTE NO PASO MAS DE QUE SE LLEVARAN EL TELEVISOR PHILIPS DE 40 PULGADAS.
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