ALERTA DE CANAL11NECOCHEA.-

Por
necochea

ANOCHE EN LA MADRUGADA ENTRARON A ROBAR EN LA CASA DE MI MAMA CON ELLA Y MIS HERMANITOS DURMIENDO, POR SUERTE NO PASO MAS DE QUE SE LLEVARAN EL TELEVISOR PHILIPS DE 40 PULGADAS.
LA POLICIA YA ESTA INVESTIGANDO, NECO ES CHICO Y TODOS NOS CONOCEMOS!

Sobre necochea