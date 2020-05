ALERTA EN EL SUR:SITUACIÓN FINANCIERA de las EMPRESAS REGIONALES en la INDUSTRIA HIDROCARBURIFERA

Como anticipáramos en nuestra última comunicación pública, la situación financiera de las empresas regionales se encuentra en colapso, como consecuencia de los atrasos en los pagos y las exigencias de las empresas Operadoras Pluspetrol e YPF y de las empresas de servicios especiales, Schlumberger, San Antonio Internacional, Baker Hughes, Weatherford, Halliburton y DLS principalmente, que han trasladado a la trama empresaria regional el peso de su presunta crisis financiera, incluyendo mora en obligaciones que llegan hasta el mes de Diciembre 2019 o Enero 2020, antes de cualquier pandemia o caída de los precios. Hasta el momento hemos conservado el empleo y afrontado retribuciones salariales en cuya determinación no hemos intervenido, a contrario de las empresas citadas. No podemos afrontar – por no disponer de recursos – las obligaciones salariales correspondientes al mes de Mayo corriente, y hemos decidido establecer como pauta orientativa general la de abonar $ 70.000,00 a los trabajadores activos; y $ 30.000,00 a los trabajadores en domicilio. Hemos agotado todos nuestros esfuerzos para lograr que se satisfaga la simple petición de que se nos pague lo que se debe hace meses. Pedimos disculpas a todos nuestros trabajadores, no es nuestra responsabilidad que se nos ahogue financieramente y se nos coloque en esta imposibilidad. Sabemos que para que exista empleo y remuneraciones adecuadas, debe existir la empresa. SIN EMPRESA NO HAY TRABAJO