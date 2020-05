ALERTA:VOLVEMOS A FASE 1

Además, recalcó la obligatoriedad de utilizar barbijo o tapaboca, situación que de no ser así conllevará multas.

Por tal motivo, durante el fin de semana estará cerrada la actividad comercial, no se podrá salir a realizar caminatas recreativas, pescar ni los deportes acuáticos. Sólo quedará abierta la actividad esencial autorizada por el gobierno nacional. A saber:

Continue Reading