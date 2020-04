Allanamiento: Fueron recuperados bienes por la DDI

Up Next

La medida fue realizada por los efectivos policiales de la DDI en calle 70 y Rivera, allí los investigadores pudieron recuperar todos los elementos denunciados como sustraídos por la mujer. En el lugar fue identificado a un hombre de 43 años, cuyos datos no fueron proporcionados por dicha repartición policial.

El hecho habría ocurrido el día 25/03/2020 cuando una mujer que vive en calle 63 al 300 se ausentara de su vivienda, y al volver constatara que su ex pareja entro y le robo electrodomésticos y prendas de vestir.

