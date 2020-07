Amenazó de muerte a su vecino con una cuchilla por una disputa por un perro

Up Next

El dueño de la vivienda fue conducido a la Comisaría Primera donde se lo notificó e imputó de las correspondientes actuaciones por el delito de amenazas. Se estableció además que no registra antecedentes y recuperó su libertad horas más tarde.

Si bien la policía no brindó más detalles en torno a la discusión, informó que efectivos de la Comisaría Primera de nuestro medio con ayuda del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y el Comando de Patrullas, realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio propiedad de un sujeto de 63 años luego de una denuncia efectuada en la fiscalía Nº1 por el hombre agredido.

