Amplían protocolos sanitarios en Puerto Quequén

Durante la reunión se analizaron los sucesos y el exitoso operativo realizado entre personal de Prefectura, disponiendo una ambulancia del SAME a pie de muelle, en conjunto con el personal del sistema de salud municipal para el traslado del tripulante al hospital local. En pos de sumar este escenario al protocolo ante el Covid-19 “debemos establecer de forma concreta y detallada los pasos a seguir y los responsables de cada procedimiento”, concluyó Morán.

Continue Reading