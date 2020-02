Ana Porcaro vuelve a gobierno desde su tarea social

Tal cual adelantó el viernes en su programa “La Mañana de la Radio” en la 93.5 el periodista Miguel Abálsamo, quien dio datos sin revelar el nombre, hace algunas horas tomó estado público la decisión del intendente doctor Arturo Rojas de incorporar a su equipo de gobierno en la tarea social a la ex titular de Desarrollo Social durante el gobierno del profesor Horacio Tellechea, Ana Porcaro. Ana Porcaro, una constante trabajadora en lo social durante toda su militancia peronista, tiene vasta experiencia en la materia ,conocedora de la realidad de cada barrio de Necochea-Quequén, y un apellido que abre puertas a nível nacional y provincial y puede favorecer claramente al habitante más desprotegido de nuestra sociedad. Demostrativo también de la apertura del intendente de convocar con amplitud a diferentes sectores de la comunidad, piensen como piensen ideologicamente, lo importante es la unidad y las mejores ideas para mejorar la calidad de vida de la población de menores recursos.

