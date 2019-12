Arturo Rojas decretó la emergencia del Sistema de Provisión de Agua Potable

Up Next

El documento indica en sus considerando que “resulta de público y notorio conocimiento que un gran sector de Necochea y Quequén se encuentra con graves problemas en el suministro de agua potable”, puntualizando que “no se hallaban funcionando 14 pozos de agua, ocasionando ello baja presión en el caudal que no permite el llenado de los tanques de agua en viviendas, instituciones y reparticiones locales”. Incluso, según las palabras del propio intendente, Arturo Rojas, no hay agua potable en el Palacio Municipal, al tiempo que valoró que “6 de esos pozos ya fueron reparados”.

