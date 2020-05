Así es el cronograma de cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

Para la gran mayoría de las personas, la cuarentena impuesta por la pandemia del Covid-19 condujo a

una sensación general de que el tiempo parece estar suspendido y el presente se está expandiendo

Cada vez anochece más temprano pero los días se sienten más largos. Las mañanas se

siguen y se parecen entre sí, a veces es difícil diferenciar en que día de la semana nos

encontramos. El encierro, debido a la pandemia del Covid-19 generó una distorsión en

la percepción del tiempo. Por eso resulta fundamental saber a qué se debe este

fenómeno y cómo regularlo.

“Pareciera que el tiempo transcurre más lento, según reportan las personas que

alertan de una distorsión del mismo”, afirma Pedro Bekinschtein, Director de

Investigación de la Fundación INECO, y agrega que principalmente esto se debe a la

carga cognitiva que tenemos, ya que ahora estamos realizando más tareas en el mismo

intervalo de tiempo que las que hacíamos cuando no estábamos aislados. Al trabajo

habitual se sumaron las responsabilidades de la casa, el aprendizaje sobre el uso de

una comunicación virtual, el tener en consideración las reglas de higiene, entre otras

cuestiones.

Por ende, nos vemos obligados a tomar más decisiones, de las que antes eramos

conscientes. Son aspectos que previo a la cuarentena eran parte del “background” de

nuestra vida cotidiana, y no eran consdierados como actividades productivas.

Asimismo, la falta de visibilidad de una fecha final del encierro, y más aún de la

pandemia, acentúa la impresión de que el tiempo se está extendiendo.

Una de las paradojas es que, a pesar de que el tiempo parece ralentizarse en el

presente, se comprime en el pasado. Cuando queremos recordar lo que hicimos ayer o

antes de ayer, parece que no hubiéramos hecho nada. Todos los días se asemejan

entre sí, lo que hace que nuestros recuerdos se hagan generales y contengan pocos

detalles.

En lo que refiere a consecuencias en nuestra salud, el especialista de INECO considera

que este fenómeno no resultaría preocupante si no estuviese vinculado con los ajustes

de los ritmos circadianos: “Nuestro reloj interno se sincroniza con la luz del día y la

noche y eso controla un conjunto de otras actividades que realizamos. Si comenzamos

a tener conductas en donde perdemos la rutina, el reloj necesita sincronizarse y tarda

en hacerlo”. En ese caso, el profesional advierte que existen evidencias de desarrollo

de enfermedades neurodegenerativas o de riesgo cardíaco, entre otras .

La cuarentena acrecentó la sensación de que “el tiempo no pasa más”, o de que “esto

es interminable”, debido a la falta de estímulos nuevos durante nuestra jornada. Por

este motivo, una de las herramientas que recomienda Bekinschtein es forzar que

ocurran sucesos nuevos o eventos novedosos a lo largo del día. Por ejemplo, estudiar

un idioma, mirar una película, leer un libro de un género distinto del que solemos

incursionar, o inclusive contactar a personas para saber cómo están e intercambiar

consejos para tener una cuarentena más llevadera.

“Mantener una rutina en la que se realicen actividades a la misma hora para

señalizarle al cerebro qué hora es, resulta primordial, ya que a veces con el reloj digital

no alcanza”, sugiere el Director de Investigación. Esto no solamente va a contribuir a

nuestra percepción del tiempo, sino también a evitar el insomnio y posibles síntomas

de ansiedad.

Una sociedad que está habituada a centrarse en el futuro, hoy tiene otro desafío: vivir

permanentemente en el presente. A pesar de que parezca agobiante o aterrador, los

individuos cuentan con la capacidad de adaptación para hacerlo. Es el momento para

repensar nuestras prioridades y recuperar ese bien que tanto nos cuesta administrar,

el tiempo.