Autoridades de Salud detallaron la configuración de la red epidemiológica por el brote de Coronavirus

“Lo importante es que es un caso para analizar y ver si permite un cambio de protocolo con los próximos nacimientos. Por lo menos, un control más estricto: no quedarnos tranquilos con que la transmisión vertical no existe”, finalizó explicando

“Esa misma noche la prueba -una PCR- resultó positiva y llevó a tener que hacer más pruebas: hisopados y análisis de sangre con diferentes resultados, positivos y negativos”, reveló. “Eso habla de que hubo presencia de material genético que después no fue concluyente para confirmar un diagnóstico, pero nos abre un camino para revisar bibliografía y encontrarnos con que sí puede haber transmisión vertical y riesgos por carga viral en el canal de parto, que hay que revisa y estudiar más casos”, explicó.

Asimismo, Kalle manifestó que, teniendo en cuenta cualquiera de los criterios, “las fechas muestran que entre el 20 y el 24 de junio podríamos empezar a pensar en una fase 5, de nueva normalidad, que tiene que ver con la realización de otro tipo de actividades deportivas, que no sean al aire libre, y algo de actividad gastronómica, por supuesto con protocolos de distanciamiento”.

“Esta es la red epidemiológica que se armó, y no apareció ningún contagio nuevo detectado a partir del 3 de junio”, afirmó la funcionaria.

