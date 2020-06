Axel Kicillof-Arturo Rojas, una sociedad que beneficia

Dos horas reunido con el gobernador de la provincia más poderosa del país y en tiempos de apuros por cuarentena no es moneda corriente.

Axel Kicillof y el intendente necochense Arturo Rojas , siguen entendiéndose muy bien, al margen de los encuentros protocolares que deben llevarse a cabo entre gobernantes, más aún en este presente lleno de dificultades.

Desde un primer momento, y contrariando aquellas opiniones que solían repetir que el diálogo no sería simple, por provenir ambos de partidos políticos diferentes, Axel gobernador por el Frente de Todos, Arturo intendente,el más votado en la historia de Necochea con el 64% ,por Juntos por el Cambio.

Por la Pandemia, o por pertenecer a una misma generación de políticos , ambos se entendieron rapidamente, esto le hace bien a Necochea, porque primero debe estar el distrito, luego los partidos políticos y por últimos las personas.

En la conferencia de prensa brindada ayer por tres figuras claves de la Argentina, el presidente de la Nación Alberto Fernández, el Jefe Porteño, Horacio Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.éste último tuvo elogíos por la tarea de salud en el distrito de Necochea, dejó claramente testimoniado que en casi dos meses se contuvo el virus, hasta que una persona infectado en Capital Federal, Clínica Guemes, donde estuvo internado por un problema coronario que le persigue hace años, regreso a la ciudad, fue revisado al ingreso, quedó en cuarentena en su domicilio y con sintomas de Coronavirus fue al hospital y allí se constato el virus, de allí se prolongo a otros casos, y en una ciudad bien controlada nos encontramos ahora nuevamente en la face inicial.

Mientras adelantaba ( algo que había hablado con el intendente horas antes) que un bebé había nacido con síntomas de Coronavirus,relacionado al encuentro social que había mantenido su mamá días atrás y es de público conocimiento.

El gobernador fue claro sobre la llegada del virus al distrito, y dejo en evidencia su acercamiento,no sólo por el motivo epidemia sino también por coincidir en líneas de ideas, y este acercamiento potencia nuestro distrito, que hace muchos años viene muy mal economicamente.

Es de destacar el gesto de Kicillof, que lejos de colocarle a nuestra situación nafta al fuego, lo apago con sensatez y puso las cosas en su lugar.

No debemos obviar un detalle, el intendente Arturo Rojas, dentro del Partido Fe, esta teniendo acercamientos de ideas con el presidente de la Nación y el gobernador de Buenos Aires, tal es así que compone un grupo de intendentes vecinalistas e independientes, que son seis en el presente y se sumarían más antes de fin de año, que sacaron rapidamente un documento de apoyo al presidente de la Nación cuando la negociación de la deuda externa, reafirmando una cercanía con Kicillof en todo lo actuado en territorio bonaerense.