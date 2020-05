“Beto” Esnaola: Una historia de servicios de inteligencia y contactos políticos en Necochea

En esta ocasión nos referiremos a una interesante trama relacionada con un dirigente del radicalismo que ocupó varios cargos en Necochea, tanto en el partido como en el municipio, ya sea como concejal o como asesor del gobierno de turno.

Sus vínculos y el acceso a la información generaron interesantes negociados entre sus allegados, algunos de los cuales aún están en la Justicia y no se han resuelto como, por ejemplo, la concesión del camping Lillo, el escándalo de corrupción más grande que tiene el gobierno radical en Necochea que tiene como imputados al ex intendente Daniel Molina, a Ricardo Jurado y también al fallecido dirigente Mario Diez, y que involucra a muchos funcionarios de alto rango político y judicial de la provincia de Buenos Aires.

Documentos comprometedores.

El camping fue cedido de manera ilegítima y la documentación de Salach SA tenía graves irregularidades, entre éstas, su domicilio comercial estaba radicado en la casa del hermano del entonces secretario de Gobierno, Alberto Esnaola, que casualmente luego se quedó con la proveeduría del camping.

La denuncia realizada al dirigente kirchnerista Roberto Porcaro y la persecución personal que tuvo durante varios años no ha terminado aún. Lo que se sabe es que fue un armado que involucraba al dirigente radical con la información del doctor Santoro y Dalesio. La investigación llevada adelante por el juez Ramos Padilla descubrió que eran un grupo de extorsionadores que realizaban aprietes y denuncias falsas para sacar algún rédito económico o político.

Documentos comprometedores.

Esta causa de la terminal Sitio 0 dio un giro de 180 grados, puso a los denunciantes como responsables de las mentiras y falacias armadas, dirigidas exclusivamente a posicionarse políticamente e intentar destruir a sus oponentes. Pero el resultado no fue el esperado. Hoy son ellos quienes están siendo investigados por falso testimonio. Ha quedado atrás, por ejemplo, la bandera política de campaña que involucraba al ex concejal Gonzalo Diez, que aparecía patrocinando la causa al lado de uno de sus mentores políticos dentro de la UCR, y también a la actual concejal Felicitas Cabreton, la “debilidad” de “Beto” y a quien quiere poner en el sillón de Muga en el año 2023.

Claro que no sería la primera vez. El círculo rojo de Necochea, como ellos mismos se autodenominan, va más allá e involucra a varios dirigentes que han manejado la ciudad a su gusto y que supieron destituir a Tellechea y más atrás también a Vidal.

Este grupo involucra a abogados, a un concejal actual que saltó varias veces de vereda, a dirigentes políticos y a algunos empresarios de la ciudad que lo único que quieren es sacar del medio a quienes no pueden manejar.

Un dato de color es que en el medio de las denuncias por la causa Sitio 0 un familiar directo del dirigente, bajo los efectos de sustancias prohibidas, habría ingresado a un domicilio con un cómplice para efectuar un robo. Ambas personas fueron sorprendidas en el lugar del hecho y el dueño de la vivienda, que es un reconocido empresario de la ciudad, nunca lo denunció. Al parecer, además del dirigente, una persona importante de la Justicia lo visitó y lograron persuadirlo para que la denuncia no se produzca.

Lo increíble es que el empresario que tapó el robo en su vivienda fue denunciado por el dirigente radical en esa causa y fue ese hecho el que le impidió continuar desempeñando, por ejemplo, la tarea de director en el consorcio.

En los últimos días intentaron, a través del agite social, poner en la horca al actual intendente Arturo Rojas, queriéndolo denunciar y ridiculizar por una violación de cuarentena a la que, obviamente, por ser intendente, está exento.

En ese marco, se filtró que desde la comuna iban a pedir formar parte de todas las causas que están involucrado el municipio y tratar de esclarecerlas lo antes posible. Es por ello que se quiere avanzar en una operación de desprestigio e intentar negociar voluntades.

Algunas de estas actitudes parecen dignas de una película. Pero “Beto” supo tejer durante muchos años un círculo que lo acerque a la Justicia (como una ex mujer jueza), a la parte empresarial, a varios abogados de la ciudad y a algunos empresarios que, por supuesto, lo único que quieren es preservar sus negocios.

Los contactos con el doctor Santoro no terminan solo en la denuncia al dirigente K, Roberto Porcaro. Según trascendió, en las últimas horas realizarán una nueva denuncia referida al Puerto Quequén y una facturación de una empresa que tuvo lugar durante esta cuarentena, intentando volver a correr de eje los desmanejos y aprietes que vienen realizando durante más de una década en la ciudad.

En el último tiempo, el sector que representa el dirigente radical se alió con el que conduce el ex intendente Facundo López, intentando llevar adelante algunas movidas de prensa para empezar a marcar la oposición del gobierno rojista.

La gente le cuestiona al actual gobierno no haber realizado denuncias y haber expuesto al ex mandatario López por el desmanejo y los números en rojo que dejó su gestión, que rondan los 1.300 millones de pesos.

“Es lamentable que estas personas nefastas para la ciudad sigan intentando hacer daño a cualquier precio”, remarcó una fuente, y agregó: “Viven en la oscuridad y realizando denuncias falsas, es lamentable que nuestra hermosa ciudad no pueda avanzar por sus egos personales”.

La historia no terminará aquí. En el ámbito judicial de Necochea se vendrán tiempos difíciles y sin descanso. Ningún dirigente de importancia parece haber podido frenar estos embates. Últimamente, la ciudad es más conocida por las denuncias y las malas gestiones de los intendentes y funcionarios provinciales que por sus bellezas naturales. (www.REALPOLITIK.com.ar)

