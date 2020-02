BORRACHO FUE A PELEAR A LA EX PAREJA TERMINO PRESO

Up Next

Personal del Comando de Patrullas Necochea a raíz de llamado al 911, son comisionados a calle 108 al 3400 de ésta, donde ex pareja de la llamante se encontraría agresivo. Arribados al lugar se constata la presencia del sujeto fuera del inmueble ( 48 ) quien emana fuerte aliento etílico, tornándose hostil ante la presencia policial, amenazando y poniendo manos en la autoridad, arrojando golpes de puño hacia los efectivos, que no llegan a impactar, motivo por el cual es reducido y APREHENDIDO.- Posteriormente trasladado a Cría Jurisdiccional fines legales pertinentes.- Inger. UFI 3 Dpto Jud. Nec

