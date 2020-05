Bromatología pide precaución ante la presencia de roedores, ofidios o ponzoñosos

Up Next

En este caso, “generalmente tienen veneno, pero sólo para matar a una pequeña presa, por lo que no hay que perder la calma. En las personas pueden causar una reacción alérgica similar a la de la picadura de una abeja”, explicaron al respecto.

En épocas de menor circulación humana, podría haber aumentado la circulación de esta clase de animales, sobre todo en obras abandonadas o espacios con pastizales. Desde el área solicitan a la población limpiar terrenos y no generar ambientes que puedan ayudar a la propagación de estas especies en zonas urbanas.

