CAEN ARREBATADORES POR TRABAJO CONJUNTO ENTRE SALA DE MONITOREO MUNICIPAL Y LA POLICIA

HECHOS DELICTIVOS “MODALIDAD ASALTO” ESCLARECIDOS CON SU AUTOR DETENIDO Jefe de la Seccional Primera informa en relación a I.P.P. caratulada “ROBO AGRAVADO” hecho modalidad Asalto mediante utilización arma blanca en vehículo de Alquiler ocurrido del dia 02 del cte mes y año e I.P.P. caratulada “ROBO AGRAVADO” hecho modalidad Asalto mediante utilización arma blanca comercio Distribuidora Marcelo ocurrido el dia 03 mes en curso, ambos hechos con Intervención de la UFI Nro. 30 Dpto. Judicial Necochea. Es que de averiguaciones practicadas por parte del personal del G.T.O. de ese elemento, recolectando declaración víctima y testigos, registros fílmicos de índole privada, y diligencia Exhibición Álbumes Fotográficos parte víctimas se estableció autoría (sujeto con frondosos antecedentes hechos modalidad asalto) solicitándose magistrado interviniente ORDEN DE ALLANAMIENTO Y DETENCION las que fueron otorgadas parte autoridades Juzg. Garantías Nro. 01, diligenciado en la fecha conjuntamente con os G.T.O. Cría. 2da y 3ra, personal del Comando de Patrullas y G.A.D. Necochea, para el domicilio calle 65 Bis entre 100 y 102 de Necochea donde se procedió SECUESTRO prendas de vestir utilizadas por autor, telefonía celular particular y DETENCION ciudadano sindicado. Investigándose su participación he hechos similares. EFECTIVO Y RAPIDO ACCIONAR DEL PERSONAL POLICIAL AFECTADO COMO RONDINES EN LA ZONA BALNEARIA En la fecha y horas de la madrugada personal policial de la COMISARIA TERCERA DE NECOCHEA con apoyo del COMANDO DE PATRULLA NECOCHEA en el marco de los servicios de prevención dispuestos y denominados como OPERATIVO SOL 2020 Y NOCTURNIDAD con la presencia de RONDINES y MOVILES AFECTADOS a la nocturnidad en la zona Balnearia . En circunstancias de ser alertados por un empleado de un comercio de comidas al paso sito calle 83 e/4 y 2 está llamado “PANCHO VILLA” indicando momentos antes (03) NN. masculinos le habían robado mediante amenazas verbales, aportando descripción física y vestimenta autores, por lo cual al dirigirse, paralelamente son alertados nuevamente por empleado de comercio dedicado a la venta indumentaria sito en “Galería Paseo Jardín” ubicada calle 83 N° 243 Local 16 está sobre disparo alarma del citado comercio. Constituido observan acceso a la Galería se halla limitado por portón de rejas de 2,20 mts. alto aprox., y egresar del local portando diversos elementos (03) NN. masculinos coincidentes con las características autores “Hecho Pancho Villa”, quienes al advertir presencia policial intentan escalar los muros para

puestos a disposición de la JUSTICIA.- Es de destacar la efectiva acción del OPERADOR DEL CENTRO DE MONITOREO que tomo el rodado con estos sujetos y desarrollo un seguimiento amplio lo que co-ayudo al esclarecimiento del hecho cometido. No se descarta la participación de estos sujetos por las características en hechos similares dias atrás.-

