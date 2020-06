CALENDARIOS DE PAGO DEL JUEVES 18 DE JUNIO﻿

Up Next

La ANSES, junto con la Secretaría de Energía, lleva adelante el Programa Hogar, un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural.

En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada . Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los jubilados y pensionados con documentos terminados en 7 y cuyos haberes NO superen la suma de $18.952 .

