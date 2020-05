CALENDARIOS DE PAGO DEL JUEVES 21 DE MAYO

Up Next

En este sentido, si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas asignadas . Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en las cuentas de los titulares.

Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo los pagos del mes de mayo para los jubilados y pensionados con documentos terminados en 9 y cuyos haberes NO superen la suma de $17.859 .

