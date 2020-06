CALENDARIOS DE PAGO DEL MARTES 16 DE JUNIO

1) Es importante que TODOS y TODAS, (excepto quienes cobran también la AUH y la AE) ingresen en la página de ANSES al aplicativo que es el botón grande verde con el nombre “INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA consulta de pago”

👉 https://www.anses.gob.ar/

2) Esto es tanto para quienes ya cobraron la cuota 1 y esperan cobrar la 2da, como para quienes aún no pudieron hacerlo ya sea porque aparecieron rechazados y aún no fueron reprocesados, no lograron cobrar porque los códigos no llegaron o se vencieron, aparecieron en otra boca de pago en otra provincia o ciudad al no tener actualizada su dirección en la base de ANSES, etc.

3) Quienes ingresen y validen los datos de una cuenta CBU van a cobrar ANTES que quienes no lo hagan y esperen a cobrar por la ventanilla de un banco.

4) ¿Cómo funciona? Suele pasar que tenemos cuentas en algún banco ACTIVAS y que capaz desconocemos o ya no usamos hace tiempo: por trabajos anteriores, por haber cobrado en algún momento algún programa como la AUH u otro. Por ello al ingresar cada uno de los beneficiarios/as del IFE a ese aplicativo van a encontrar las cuentas activas que ANSES detectó que esa persona tiene. En caso que haya alguna reciente que no figura, también va a existir la posibilidad de cargarla. De esta manera, cada persona ingresa y ELIGE la cuenta bancaria en la que quiere recibir los diez mil pesos.

Quienes elijan este medio de pago, van a entrar en la etapa del cronograma que inicia ni bien termina el pago a quienes tienen AUH y AE (que finaliza este viernes próximo). Quienes NO señalen una cuenta CBU van a entrar en la etapa del cronograma que comenzará en cuanto se haya terminado el pago CBU.

5) Es importante prestar atención a elegir una CBU de una cuenta a la cual se tenga acceso para usar el dinero, es decir que tienen la tarjeta de débito o que pueden gestionarla fácilmente.

6) En caso de que NO tener ninguna cuenta bancaria, (o que al ingresar encuentren que tienen activa una cuenta pero que corresponde a un banco que no utilizan, de otra localidad, etc.), no es necesario abrir una cuenta bancaria. ANSES liquidará el pago de los $ 10.000 por medio de un banco, los cuales se cobraran por ventanilla en la sucursal y en la fecha que se les indique posteriormente, y luego de retirarlo les quedará abierta esa cuenta sin costo, para eventuales nuevas prestaciones a las que puedan acceder. ¿Cuál es este banco? Va a depender de la disponibilidad de cada localidad.

Nuestros correos👇

⚫UDAI NECOCHEA: udainecochea@anses.gov.ar – si tenes domicilio en Necochea

⚫OFICINA QUEQUÉN : oficinaquequen@anses.gov.ar – si tenés domicilio en Quequén, J. N. Fernandez, Claraz, R. Santamarina o N. Olivera (La Dulce)