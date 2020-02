CAYO UN MOTOCHORRO Y VARIOS DELINCUENTES MAS AQUI EL PARTE POLICIAL.

El verano local oscila entre los días de 30 grados y otros de 23, como siempre es la vida veraniega por la Costa Atlántica, por eso hay que ir preparado, para quedarse todo el día, rajarse por las nubes amenazantes y cambios de temperatura y siempre una buena sombrilla que incomoda y sienta bien, completan la jornada.

¿Quién dijo que la arena, el bronceador y el sonido tranquilizante del mar no impide charlas políticas que no son son de quincho o café, sino de plena playa..?

A los políticos locales no los paran ni tiburones ni aguas vivas, hacen surf con el momento que se vive, esquivan olas dificiles, suelen hacer la plancha y saben nadar hasta la costa.

—————————————————————————————————————

¿Cómo vino el voto positivo al aumento

de tasas por parte del Pro puro en el HCD?

—————————————————-

Ale Issin y Eugenia Vallota, Pro más puro que el agua mineral, andaban con varias vueltas para votar el aumento de tasas, especialmente cuando se sugería desde el Ejecutivo el quinientos por ciento.

Ambos se reunieron, bueno…son el dúo del bloque, y el “no” estaba latente, aún en menores cifras como fue el aumento final.

Sin embargo, se dice que intercedió alguien, o mejor dicho la palabra exacta, medió alguien para que finalmente esos dos votos fueran por el “si” tranquilizando al oficialismo.

Es hombre no tiene puesto político, le sobra experiencia, producto del andar histórico en el peronismo, y aunque se ha mostrado lejos del fervor y la pasión pública de apoyar candidatos tanto en las Paso como en la elección general última que catapulto como intendente al doctor Rojas, fue un arma clave, vital, para esos dos votos.

¿El nombre?

La Rosca no juega al acertijo, pero… por ahora reserva nombres.

Eso si.. recibió el agradecimiento de varios oficialistas por esa postura.

Conclusión, tiene una parte de ese aumento de tasas aprobado en el 150 %.

———————————————————————————————————

La vuelta de Ana Porcaro.

Peronista, y militante social

———————————-

El celular de la ex titular de Desarrollo Social durante la administración del Frente para la Victoria, intendencia Horacio Tellechea, peronista y militante social de toda la vida, Ana Porcaro, recibió el llamado del propio intendente local para convocarla a ocupar un lugar a partir de febrero en el trabajo social.

Lo consulto con su familia, lo meditó, le hizo saber la propuesta a sus más cercanos, pidió algunos días para meditarlo y finalmente dijo si.

“Ana es una abre puertas en la provincia y Nación por varios motivos, primero por lo que significa ella en el trabajo, por el apellido que tiene mucho peso en la actual gobierno de Alberto Fernández en Nación y Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires”, repetía en un café centrico un experimentado dirigente analizador de la realidad.

En dicha mesa, cuatro en total, mientras caía el sol del verano en plena confitería de 64 y 57,primer piso, un comerciante agregaba…” el gobierno de Rojas es amplio , ha convocado a diferentes signos ideológicos, no esta mal, lo importante es sacar adelante al distrito, vengan de donde vengan”.

Pago el café y se marcho.

————————————————————————————————————

En la arena caliente,

bajada por Kabril

analizando el futuro

de los puertos

—————————

El ex presidente del Consorcio de Puerto Quequén no se anda con chiquitas, caminata mañanera, bronceador de primer nível ,un buen chapuzón y pensar en lo que esta sucediendo con el futuro de los puertos en tierras bonaerenses.

“No se descarta una nueva Ley de Puertos”, repetía ,mientras corría el mate rapidamente.

“Hay situaciones de los puertos que se están estudiando en provincia, con dos ejes centrales, los puertos de Bahía Blanca y San Nicolás,y es estaría estudiando cambios para equilibrar la presencia de empresarios exportadores que son los que realmente suelen manejar la actividad , a veces restándole el propio poder a los presidentes.

A su lado, un periodista capitalino, quien aprovecho el finde para descansar en Necochea, anteojos negros y gorrita típica de compras en Miami, agregaba,mientras pedía menos azucar en sus mates..” si intentan muchos cambios no encontrarán eco en los legisladores donde sus ciudades tienen puertos, no olvidemos que para cambiar cualquier Ley se necesita la aprobación de diputados y senadores de la provincia, y no será fácil obtener mayorías para esos cambios, tendrán que negociarlos muy bien”.

————————————————————————————————————-

A Fernando Iglesias el

“antiperonista” lo cruzaron

en las playas de Quequén

———————————-

El diputado nacional, líder del antiperonismo, Fernando Iglesias,disfrutó unos días,como suele hacerlo desde hace unos años en las playas de Quequén, algunos lo reconocieron, para otros inadvertidos y para una pareja capitalina, jovenes ellos, que disfrutaban en el Complejo Monte Pasuvio de refrescantes gaseosas, fue sacarse algunas ganas acumuladas hace tiempo.

” ¿Vos son Iglesias el diputado…no ?

Dijo la señora de cabello rubio y diminuta altura.

“Si” contestó Iglesias.

Con mucho respecto, sin exabruptos, la pareja, él hablo mucho menos mientras acomodaba su gorrita de color negro comenzaron a discutirle algunas posturas, especialmente las que siempre colocan al peronismo como lo peor de la historia argentina.

Iglesias, fue tomado por sorpresa y por la calidad de los conceptos emanados por los jóvenes, costandole bastante hilvanar respuestas.

Sin dudas la temperatura del ambiente y la charla fue mayor a la que indicaba el termometro.

“Chau compa..” les dijeron sarcasticamente mientras se alejaban, Iglesias volvió a colocarse sus anteojos y siguió camino.

————————————————————————————————————

José Luis Vidal vuelve a abrir

local político en barrio norte

————————————

Enfrentado con el ex intendente Facundo López y de buen diálogo con el actual, Arturo Rojas, el ex interino intendente, ex concejal, ex presidente del PJ. ex secretario general del Sindicato de Municipales, José Luis Vidal, en unos días vuelve a la actividad política, con uno de sus más estrechos colaboradores cuando ostentaba cargos, el ingeniero Carlos Samprón.

El local,ubicado en barrio norte (Mataderos), se llamará “Proyecto Nacional”.

Vidal mantiene su cercanía y trabajo en conjunto con el ex intendente del Partido de la Costa,actual diputado provincial Juan de Jesús.

Mientras arma su estructura política pensando en las renovaciones legislativas del año próximo, Vidal mide cada gesto y palabra con el intendente Rojas.

” Con quien se fue nunca tuvimos diálogo ni nos recibió, e intento armarnos un sindicato aparte. A rojas lo conozco de hace mucho tiempo, es otra cosa, esto no quiere decir que no reclamemos por lo nuestro, sabiendo de las dificultades que tiene el municipio”, se lo oye decir en su círculo íntimo al dirigente sindical.

————————————————————————————————————–

¿Gonzalo Diez a la

presidencia de la UCR?

——————————-

Año de elecciones en el comité de la Unión Cívica Radical de Necochea y muchos comienzan a apuntar a Gonzalo Diez para la presidencia del radicalismo.

Parece falta mucho, pero el verano no detiene las charlas de los correligionarios.

” Necesitamos una UCR más protagonista de estos tiempos, plantearse claramente en cada posición y por eso la figura de Diez u otros que están en carpeta son fija para renovar el comité”, decía un experimentado (no viejo) dirigente radical, abogado de profesión.

“La salida de Damían Unibaso de la presidencia debe ser ordenada, consensuada, sin internas que salgan a la sociedad, él supo cumplir una étapa, es una persona joven y con futuro, pero este momento requiere otras formas”,.

En la mesa varios radicales asentían sin hablar, claro… las hamburguesas no eran para dejarlas enfriar.

Año de elecciones de la UCR para el comité, se dice que llegarían a lista de unidad,pero…cuidado, puede haber interna,algo que el radicalismo conoce muy bien, casi una necesidad en su rica historia.

————————————————————————————————————