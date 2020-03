Cese de actividades: clausuraron una confitería y seguirán los operativos 19 marzo, 2020 40

Up Next

Incluso, por estas horas se empezará a notificar a los mercados, autoservicios, supermercados, y comercios de venta de productos no esenciales, respecto de los cuidados y condiciones en que deben desarrollar actividad de acuerdo a lo establecido en el artículo 10° del Decreto N° 619/20.

Se trata de un bar céntrico que no cumplía con el Decreto Municipal Nº 605/20 atinente a las medidas de restricción ante el contexto de coronavirus. Además, se hicieron casi 300 notificaciones a comercios, hoteles e instituciones.

