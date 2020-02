CINCO PERSONAS AGREDIERON SALVAJEMENTE A DOS POLICÍAS EN LA VILLA BALNEARIA

Up Next

“INFRACCION ART 289 Inc 3ro C.P” Informa Jefe del Comando de Patrullas Necochea personal a su cargo, interceptan en rotonda Ruta Prov. 86, en Operativo de interceptación vehicular selectiva, una camioneta marca Ford Ranger, de color blanca, conducida por masculino mayor (65), remolcando vehículo Rastrojero, de color verde, a bordo del mismo otro sujeto (30). Solicitado documentación pertinentes a ambos vehículos, se constata vehículo Rastrojero, no es coincidente numeración de chasis con la establecida en la Cedula de Identificación del Automotor.- Rodados sin impedimento ante consulta por Sistema Informático. Ante anomalía de procede al SECUESTRO preventivo de rodado Rastrojero, Trasladados a Cría 1ra. Comunicado MPF.- Interv. UFI 1.-

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Personal policial a raíz de eventual al 911, comisionado a calle 76 y 87 ésta, dónde llamante refiere que su pareja se encontraba violento y se hallaba rompiendo el vehículo. Ante el arribo del personal, son interceptados en calle 74 y calle 83 femenina (26) quien manifiesta que su ex pareja intentaba agredirla. Ante la entrevista se observa masculino corriendo dirección hacía los uniformados, intentando agredir a la femenina, no logrando cometido por intervención de personal, tornándose agresivo para con los mismos poniendo manos en la autoridad, (sin lesionarlos), agresor es reducido, inmovilizado y APREHENDIDO.- Momentos en el cual víctima se expresa en favor de su agresor y ante la llegada de familiares y por motivos de seguridad se lo traslada a Seccional Policial. Comunicado MPF.- Interv. UFI 2 Dpto. Jud. Nec.

Fecha horas temprana, personal comisaria Tercera y Comando de Patrullas Necochea en el marco de los diferentes operativos de seguridad implementados en el sector de la VILLA BALNEARIA son alertados 911 indicando varios jóvenes agrupándose en forma tumultuosa calle 83 y calle 4 Bis habrían agredido a personal policial, y tras acudir al lugar constatan presencia dos efectivos policiales (abocados al operativo sol en jurisdicción de Cria. 3° Necochea ), observando que un efectivo masculino con herida sangrante sobre cabeza y rostro y su acompañante Femenina Presentando LESIONES LEVE sobre mano izquierda TRAUMATISMO, producto de haber sido agredidos en calle 4 e/83 y 85 por grupo de (05) NN. MASCULINOS los cuales estos habían intentado sustraer elementos del rodado de uno de los efectivos policiales detenido a escasos metros, vehículo que se encontraba estacionado calle 85 y calle 4. Al arribo de recursos de apoyo se procede a la aprehensión de 3 de las 5 personas que agredieron a los efectivos policiales, donde una de las personas aprehendidas fue trasladada hasta el Hospital Municipal presentando roce esquirla altura pierna derecha (LESIÓN LEVE) producto disparo no directo efectuado c/arma reglamentaria provista al efectivo que resulta victima sin determinar si el efectivo realiza disparo accidental o arrebatan el arma al momento de la salvaje agresión, observada por testigos circunstanciales los hechos narrados. Los testigos observaron los sucesos que originaran la agresión, habiendo brindado la correspondiente declaración ante las autoridades judiciales que se apersonaron al lugar. Uno de ellos detallaba la ataque

