CIRCULABA CON DROGA Y FUE DETENIDO POR LA POLICIA DE SAN CAYETANO

En el marco del Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio dispuesto por el gobierno nacional y demás normativas del ámbito provincial y municipal y los incesantes y rígidos controles que se llevan a cabo en los distintos accesos a la ciudad y la Rotonda de Energía, la POLICIA DE SAN CAYETANO dio con un sujeto quien al intentar ingresar a la ciudad por el acceso ubicado en Av. Apezteguía y calle 60 se le halló marihuana entre sus pertenencias. Esta persona que se desempeña como remisero, no disponía de la habilitación municipal reglamentaria y que además carecía del Certificado Único de Circulación (CUC), se tornó nerviosa al ver que los efectivos policiales que realizaban su labor acorde a los protocolos de higiene y bioseguridad para resguardo y control de contagio del virus Covid-19, notaron un fuerte aroma que provenía del interior del vehículo por lo que realizaron una requisa del mismo. A raíz de esto se hallaron dos frascos conteniendo flores de marihuana secuestrando la totalidad de la sustancia y procediendo a la aprehensión del hombre. Al sujeto se le inició una causa por Tenencia Ilegal de Estupefacientes siendo puesto a disposición de la Fiscalía n° 30 del Departamento Judicial de Necochea, al mismo tiempo que tomó intervención el Juzgado Federal N° 1 de dicha ciudad por quebrantar la cuarentena obligatoria y Juzgado de Faltas local por la infracción correspondiente al no contar con la habilitación municipal para remís.

