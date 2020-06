Clausuraron un lavadero y un gimnasio por no cumplir el cese de actividades

Up Next

De esa manera, se le labró acta de infracción y se procedió a la clausura por no dar cumplimientos a las medidas impuestas con el fin de evitar la propagación del virus, y asimismo, carecer de trámite de habilitación oficial.

En el caso del lavadero, que se ubica en calle 64 entre 55 y 57, no sólo no se ajustaba al cumplimiento del cese de actividades oportunamente notificado por las cuestiones de la cuarentena, sino que además carecía de certificado de habilitación.

Por no dar cumplimiento al cese de actividades notificado y por carecer de certificado de habilitación oficial, fueron clausurados en las últimas horas por la Dirección de Control Urbano del municipio, un lavadero y un gimnasio que funcionaba de forma clandestina.

Continue Reading