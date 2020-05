COMUNICADO DE PRENSA

Debido a los hechos de público conocimiento con Panadería: ̈ Santa

Marta ̈, Queremos transmitirle a los trabajadores que nos ponemos a su

plena disposición

Sabemos que la industria panadera es una de las más golpeadas de las

últimas décadas en toda la provincia de Buenos Aires, y Necochea no es la

excepción. En muchos casos el/la empleador/a aleja a lxs trabajadorxs del

gremio y del asesoramiento sindical, insertando miedo y desconfianza. Se

produce una ruptura en la relación y comunicación entre “sindicato” y

“trabajadores” de la cual, en algunas ocasiones, cuesta volver.

El trabajo que realiza el Sindicato en toda la zona de actuación, a veces

no logra ser abarcativo y llegar al 100% de los trabajadores. Pero nos

esforzamos día a día para intentarlo. A pesar de que las panaderías están

excluidas del Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio, ha dado un golpe

fatal a aquellas industrias que se alejan más de la legalidad y se acercan a

la ilegalidad. Como es este caso.

Sin ánimos de ser extensivos y hacer un análisis de la situación, nos

brindamos con este comunicado a poder contactar a aquellas personas que

sufrieron de cualquier abuso laboral o injusticia. Como así también, brindar

a los trabajadores y trabajadoras de dicho comercio, las herramientas

necesarias. 2262 63 5044 Pamela / contacto@mdppanaderos.com.ar

/legales@mdppanaderos.com.ar /necochea@mdppanaderos.com.ar

Sin otro particular lo saluda atte.

COMISION DIRECTIVA