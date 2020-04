CON PERMISO PARA CIRCULAR, VIOLA PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO A SU EX PAREJA

Up Next

Personal de Cria. Necochea Primera, . juntamente con personal de Comando de Patrullas Necochea, en el marco O.S. COP 088-20 “OPERATIVO PREVENCIÓN GENERAL CONTROL, CONCIENTIZACIÓN CUARENTENA COVID–19”, y O.S. N° 315/20 “O.P. PREVENCIÓN FIN EVITAR QUEBRANTAMIENTO CUARENTENA COVID-19″, acude ha llamado eventual al 911, calle 73 entre 54 y 56, lugar entrevistan a llamante (femenina 43), quien refiere que ex pareja minutos antes, se constituyó en el lugar y profirió amenazas. Mismo se moviliza vehículo ESCO SPORT, color azul, momentos que el rodado merodea la zona por calle 58 en dirección a 75, es ahí, que se da alcance, haciendo caso omiso a las señales de interceptación, produciendo seguimiento por distintas arterias, hasta interceptarlo en calle 56 entre 83 y 85 de esta. Identificado mismo (55) con permiso para circular, el cual posee Medida cautelar sobre la llamante en marco de expediente S/VIOLENCIA FAMILIAR interviene Juzgado Familia N° 1 de Necochea, procediendo a la aprehensión del mismo. Conocimiento UFIJ temática, avala accionar, mismo trasladado a la seccional 1ra., fines legales. Actuaciones DESOBEDIENCIA JUDICIAL, injerencia UFIJ Nro. 10 Departamento Judicial Necochea.

