Conocé los protocolos para los deportes que se habilitan en las próximas horas

En ese caso, Buño comunicó que para running y ciclismo “estará habilitado desde la avenida Pino del Japón y zona de Karamawi hacia el sur”, con el agregado que “el ciclismo puede utilizar los caminos vecinales que van hacia el Balneario Los Ángeles o Termas del Campo, pero no salir a la ruta ni tampoco pasar los taludes: es decir, el camino a Las Cascadas no se puede realizar, el camino viejo a La Dulce tampoco, los cuales directamente están prohibidos porque son de órbita provincial”.

En función de ello, explicó que “como no hay luz en ese horario o es limitada para poder alejarse al parque, se permitirán entonces estas dos horas de 6 a 8, como también al running”, aunque fue enfático en marcar que “no será así de 8 de la mañana a 17 hs., cuando la planta urbana va a estar prohibida, tanto para el runner como para el ciclista”, dándole prioridad de esa forma a la gente que realiza las caminatas recreativas por la ribera, parque o playa.

Para mayor precisión, Buño informó que para ambos casos “se hizo mucho hincapié en los horarios. Va a ser de 6 de la mañana a 17 hs., pero con la aclaración de que en las dos primeras horas -es decir, de 6 a 8 AM.- se va a poder usar el casco urbano”.

