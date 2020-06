Continúa la campaña de vacunación antigripal de PAMI 2020

Up Next

Los afiliados con un documento de identidad finalizado en 1 que no hayan sido vacunados en la primera y la segunda tanda deberán esperar el reinicio del ciclo para recibir la aplicación de su dosis. Si son mayores de 65 años deben presentarse en las farmacias habilitadas para vacunar solo con el carnet de afiliación a PAMI; y si son menores de 65 años, con receta médica y carnet. En el marco de la cuarentena preventiva obligatoria ante el avance del CoronaVid-19, durante la concurrencia a la farmacia, tanto para la vacunación como por otros motivos, se continúa respetando las normas higiénicas de convivencia en línea con los protocolos preventivos: uso obligatorio del tapabocas; ingresar una sola persona a la vez; respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros dentro y fuera de la farmacia con los farmacéuticos y otros pacientes; bregar por la mínima permanencia en el local; y en caso de toser, cubrirse con el pliegue del codo.

