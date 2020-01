Continúan las tareas de señalización en la ciudad

Dirijo a Ud. la presente en relación a PROCESO PP

nro. 11-00-000599-20 caratulada “AVERIGUACION DE PARADERO DTE. CAPANDEGUI SILVANA

CAROLINA CTE. CAPANDEGUI MELANY LUDMILA”, con intervención de la Sra. Agente Fiscal

Dra. SILVIA GABRIELE a cargo de la U.F.I. Nro. 02 de este Dpto. Judicial Necochea, a los fines de

solicitarle quiera tener a bien informar a toda la población que se requiere especial interés en la

búsqueda de CAPANDEGUI MELANY LUDMILA, argentina, instruida, soltera, nacida el 19/08/2003

en Necochea, 16 años de edad, poseedora del DNI nro. 44.962.077, hija de José Roberto Grilli (v)

y de Capandegui Silvana Carolina (v), ultimo domicilio el de su mama en calle 554 nro. 1805 de

Quequen partido de Necochea provincia de Buenos Aires, no posee celular y posee perfil en red

social Facebook bajo el perfil Capadengui Ludmi.- Posee una altura aprox. De 1.57 de estatura,

pesa unos 65 km., delgada, piel trigueña, ojos marrones, cabello corto lacio, teñido anaranjado,

posee uno de sus brazos dos tatuajes, en antebrazo uno que reza Dante (nombre de su hijo) y

más arriba la letra M.- Vestía short, remera y zapatillas de color gris con rosa.- La misma se retiró

de su domicilio el día 13 de Enero de 2020, a las 14 hs. y a la fecha no regreso a su hogar, su

madre mantuvo último contacto el día 13 a la noche que le dijo que se quedaba en la casa de una

amiga, no obstante esa noche no se quedo allí, según su amiga la fue a buscar el novio Martin

Antonacci con quien tiene una prohibición de acercamiento vigente.- Ultimo contacto el viernes

pasado..-