Coronavirus en la Argentina: Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria hasta el 8 de junio

El jefe de Estado repetiría su exposición sobre la evolución de la pandemia -sería el sábado- y luego aceptaría preguntas de los periodistas convocados a la quinta de Olivos. No se descarta que a su lado se sienten Kicillof y Rodriguez Larreta, sus dos socios claves frente al avance constante del COVID19 en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El jefe de Estado asume que los intendentes más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner hacen guerra de guerrilla contra Rodríguez Larreta y ya exigió una pax sine die para evitar que el coronavirus haga su peor faena. Alberto Fernández argumenta que no es “momento de internas” ante un virus que no distingue entre peronistas y opositores.

Alberto Fernández necesita la armonía política entre Kicillof y Rodriguez Larreta ante el avance del COVID19 en los asentamientos y la imposibilidad de mantener con firmeza la cuarentena en el AMBA si no existe una diálogo constante entre sus principales representantes públicos.

La intención presidencial es multiplicar la asistencia alimenticia y sanitaria y profundizar los sistemas aislamiento y control de los miles de argentinos que viven en los asentamientos urbanos. Las cifras que se manejan en Olivos aseguran que la pandemia se hizo fuerte en las villas de emergencia y que se trata de un profundo foco de contagio que aún no alcanzó su pico de curva más alto.

Si el Presidente tuviera que decidir en las próximas horas, no dudaría en mantener la fase 3 en el AMBA y “ablandar” aún más las condiciones del confinamiento en las provincias o municipios que no hayan sufrido una espiral de contagios en las últimas dos semanas.

