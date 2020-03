Coronavirus: primer aprehendido por incumplir la cuarentena y no aislarse.

Up Next

Respondió a la Policía que no tenía que “dar explicaciones a nadie”. Estaba sentado en el banco de la plaza. Una persona fue aprehendida en las últimas horas de hoy en la plaza de Avda. 79 y 42 por efectivos de la DDI por incumplir la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional por la pandemia del coronavirus. El joven de 26 años, cuyos datos no fueron aportados, fue trasladado al asiento de la Comisaría Tercera donde se labraron las actuaciones correspondientes por infringir los Arts. 205 y 239 del Código Penal. Asimismo, ejerció el control domiciliario y a partir de hoy se llevara a cabo el contralor diario, reiterado y dinámico por parte de la policía de la zona.

