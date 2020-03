CUÁDRUPLE CHOQUE EN 74 Y 67 .

Up Next

En la fecha se toma conocimiento de accidente de transito ocurrido en las arterias de avda. 74 y calle 67, entre una Toyota Hilux, Ptte MJK009, conductor STANDLER MIGUEL ANGEL (mayor de edad) que colisiona a vehículo estacionado marca Citroen Berlingo Ptte DZX591, propiedad de ALMARAZ MIGUEL y este último colisiona micro urbano línea 502, chofer PEREZ LUIS. NO resultando personas heridas. Daños materiales. Intervino personal de transito Municipal.

