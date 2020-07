Desde la comuna, buscan apoyo financiero para instituciones deportivas

Por ello, desde la Dirección vienen teniendo contacto periódicamente con ellos, y ayer no fue la excepción. Luego de recibir a los presidentes y acompañado por el subdirector José Fernández Guerrero, Buño los recibió en el Salón de Actos para seguir tratando su problemática. “Queremos ver cuál es la modalidad a la que se podrían adaptar para tener recursos genuinos (fútbol en formato metegol o fútbol tenis son algunas de las variantes que se escuchan). Ver de qué forma se le puede encontrar la vuelta para que puedan empezar a trabajar y podamos hacer los decretos para que estén en regla”.

Más que conocida es la dura situación que atraviesan los trabajadores que se dedican a alguno de los rubros deportivos que todavía no han podido ser habilitados por el riesgo sanitario que representan. Uno de esos casos es el de los dueños de canchas de fútbol, que quieren reactivar su situación para afrontar los gastos que implica tener una empresa cerrada.

Además, sobre el segundo objetivo de la reunión, el titular de Deportes señaló que, “por el tema de la pandemia, no habíamos podido exponer los objetivos que teníamos nosotros como Dirección”, apuntando al trabajo conjunto con todas las entidades deportivas del distrito: “Es fundamental que sepan cuáles son nuestros lineamientos y entiendan el porqué de cada una de las acciones que tenemos pensadas a futuro”.

