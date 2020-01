DESESPERADA BÚSQUEDA DE NOELIA NATALI PERALTA, de 30 años

Up Next

NOELIA NATALI PERALTA, de 30 años de edad, quien resulta ser tez blanca, contextura delgada, cabello oscuro lacio largo, de alrededor de 1.62 mts, pesa 49 kg. no posee señas particulares. Misma se ausento de su domicilio sito en calle Reconquista N° 350 de la ciudad de Adolfo Gonzales Chaves, con fecha 13 de enero cte. entre las 02:00 horas y 03:00 Horas, fecha en la cual vestía jeans color verde; remera blanca con rayas color rojas y suéter color gris, misma sufre depresión y se encuentra medicada. CUALQUIER INFORMACIÓN DE UTILIDAD COMUNIQUESE Dependencia Preventora Estación A. G. Chaves.- 02983 – 481297; 481360; 911 o dependencia de su jurisdicción.

