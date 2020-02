DETENCIONES VARIAS INFORMA LA POLICIA

ROBO Informa Jefe de la seccional 1era. Que se tomo de denuncia al ciudadano Tapia (69- Veterinario) que en horas de la madrugada, autores ignorados luego de violentar cristal de ventiluz frontal, ingresan a su veterinaria de nombre fantasía “Veterinaria Necochea” ubicada en calle 61 entre 66 y 68, sustrayendo del interior dinero en efectivo de la caja, alimento y medicina de animales. No sospecha, desconoce presencia de testigos. Se comisiona personal del GTO de esa seccional, y se solicita colaboración a DDI local. Se inician actuaciones con intervención de la UFI Nro 20. DAÑO Jefe del Comando de Patrullas informa que personal a su cargo, es comisionado a calle 81 entre 88 y 90, donde se estaría produciendo una confrontación. Donde al llegar observan un sujeto masculino, el cual impacta con golpe de puño sobre vidrio de ventana de habitación de un domicilio, produciendo la rotura del mismo y ocasionándose corte en mano derecha, el cual no reviste gravedad. Seguidamente entrevistan llaante (44) quien manifiesta que el sujeto allí presente es novio de su hija, el cual se hizo presente en el domicilio agresivo y ocasionando la ruptura del cristal antes mencionado. Se procede a la APREHENSIÓN de masculino y su traslado a sede Policial fines recaudos legales. Interv. UFI nro 3 .-

